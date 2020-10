Speluitgever Zynga heeft op zijn website aangekondigd te stoppen met zijn boerderijsimulator FarmVille op Facebook. Het spel werd in 2009 uitgebracht.

FarmVille is nog tot 31 december 2020 op Facebook te spelen. Daarna is het niet meer mogelijk het spel op te starten. Facebook stopt met het toestaan van Flash-games op zijn platform, omdat Adobe stopt met het uitgeven en updaten van de browserplugin.

Zynga laat weten dat mensen in-appuitgaven voor FarmVille tot 17 november kunnen spenderen. Na die datum wordt het betaalsysteem gesloten en wordt er geen geld meer teruggestort.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen de originele FarmVille nog spelen. Inmiddels heeft Zynga meerdere FarmVille-spellen uitgebracht. Zo zijn er meerdere versies van de game beschikbaar op Android en iOS.

In FarmVille bouwen spelers een eigen boerderij. Zo verbouwen ze land en houden ze dieren. In 2010, een jaar nadat FarmVille op Facebook werd uitgebracht, had het spel bijna 84 miljoen maandelijkse spelers.