SEGA heeft donderdagavond bekendgemaakt dat Football Manager 2021 eind dit jaar voor Xbox-consoles verschijnt. Het is voor het eerst sinds 2007 dat Football Manager weer op een spelcomputer speelbaar is.

De ontwikkelaars schrijven dat de Football Manager 2021 Xbox Edition opnieuw is ontworpen om volledig met een Xbox-controller gespeeld te kunnen worden. Het spel verschijnt op de huidige Xbox One, maar ook op de nieuwe Xbox Series X en Series S.

In Football Manager krijgt de speler de leiding over een voetbalclub. Het is in de simulator de bedoeling spelers te trainen, transfers kort te sluiten, de tactiek te bepalen en zo successen te boeken.

Het is niet bekend wanneer de Xbox-editie verschijnt. Wel is duidelijk dat Football Manager 2021 op 24 november voor pc en Mac verschijnt.

Op Twitter vroegen fans waarom er geen PlayStation-versie komt. Volgens Football Manager-regisseur Miles Jacobson komt dat doordat Sony geen hardware beschikbaar kon stellen. "Om games voor een platform te maken, heb je geschikte hardware nodig om te kunnen ontwikkelen", schrijft hij. "We spraken met Sony en ze hadden geen apparatuur. We spraken met Microsoft en we kregen het."

Jacobson zegt dat Football Manager 21 ook niet op de PlayStation 5 verschijnt. "We kunnen niet met een toverstaf zwaaien om ervoor te zorgen dat ze ons apparatuur sturen en dat het meteen werkt. Het zou jaren werk zijn, net zoals we jaren aan de Xbox-versie hebben gewerkt."