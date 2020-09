Het aantal abonnees van Microsoft-gamedienst Game Pass is in een half jaar tijd met 50 procent gestegen, maakte het bedrijf bekend in een persbericht over de koop van gamestudio Bethesda.

Inmiddels zouden 15 miljoen mensen een Game Pass-abonnement hebben. Zij krijgen voor een vast bedrag van 10 euro per maand toegang tot een bibliotheek met ruim honderd Xbox-spellen of pc-titels.

Microsoft meldde in maart dit jaar voor het laatst hoeveel abonnees Game Pass had. Toen lag dit aantal nog op 10 miljoen. In het afgelopen half jaar werd onder andere de populaire online schietgame Destiny 2 aan de lijst spellen toegevoegd.

Afgelopen juli kondigde Microsoft een reeks nieuwe games aan voor de toekomstige Series S- en Series X-spelcomputers, waaronder Halo Infinite, State of Decay 3 en Forza Motorsport. Al deze spellen moeten ook meteen via Game Pass beschikbaar komen.