Microsoft heeft gamestudio Bethesda overgenomen, zo melden de bedrijven maandag. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor gamereeksen zoals Fallout, Doom en The Elder Scrolls.

Microsoft telde 7,5 miljard dollar (zo'n 6,4 miljard euro) voor de overname neer. Dat is het drievoudige van wat het concern ooit voor Minecraft-maker Mojang Studios betaalde.

Ook ZeniMax, het moederbedrijf van Bethesda, is nu van Microsoft. Daarmee zijn ook zusterbedrijven zoals Arkane, MachineGames, Tango Gameworks en id Software in handen van de techgigant gekomen. Bij de gamestudio's zijn wereldwijd 2.300 mensen in dienst.

Door de overname beschikt Microsoft over een bedrijf dat spellen voor de Xbox-spelcomputers kan maken. In de afgelopen jaren kocht het bedrijf meerdere belangrijke gamestudio's, waaronder Mojang Studios en het Britse Rare.

PlayStation 5

Bethesda ontwikkelt momenteel twee spellen exclusief voor de spelcomputer van Microsoft-concurrent Sony. De games Deathloop en GhostWire: Tokyo zouden alleen voor de PlayStation 5 en pc verschijnen. Het is niet bekend of daar vanwege de overname verandering in komt.

Microsoft stelt wel dat meerdere geplande games, waaronder ruimtespel Starfield, gaan verschijnen voor de Xbox-consoles en pc. Daarbij wordt niks gezegd over de eerder vermeende verkoop voor de PlayStation 5.

'Er gaat niks veranderen'

"Bethesda-games hebben altijd een speciaal plekje bij ons gehad", zegt Microsoft-gamebaas Phil Spencer. "Ze brachten hun eerste consolegame, The Elder Scrolls III: Morrowind, uit voor de originele Xbox."

Volgens Bethesda-vicepresident Pete Hines zal er weinig bij het bedrijf veranderen. "Het belangrijkste is dat we nog steeds Bethesda zijn", zegt hij. "We werken nog steeds aan dezelfde games als gisteren, bij dezelfde studio's die dat al jarenlang doen. En we blijven die games ook zelf uitgeven."