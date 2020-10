In november krijgt de PlayStation 4 een opvolger en inmiddels is vrijwel alles over de PlayStation 5 bekend. We zetten de feiten op een rij.

Wanneer verschijnt de PlayStation 5?

Nieuwe spelcomputers komen traditiegetrouw op ongeveer hetzelfde moment in de winkels te liggen. Dat gebeurt vaak in november, vlak voor de feestdagen. Met de PlayStation 5 is dat niet anders, die verschijnt op 19 november.

In Nederland moeten we langer wachten op de PlayStation 5 dan sommige andere landen. In de Verenigde Staten, Japan, Canada, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea verschijnt de console al op 12 november.

112 Sony presenteert ontwerp en games PlayStation 5

Hoeveel kost de PlayStation 5?

Wat je voor een PlayStation 5 betaalt, is afhankelijk van welke versie je koopt. Sony heeft namelijk twee versies van de spelcomputer aangekondigd. De goedkoopste variant wordt zonder disklade geleverd en kost 399 euro. Hierop kun je alleen games spelen die je digitaal via de PlayStation Store hebt gekocht. Een versie mét disklade kost 499 euro.

720 Sony toont beelden van PlayStation 5-interface

Snellere laadtijden en 4K-resolutie

Op papier stijgt de PlayStation 5 op twee punten aanzienlijk boven zijn voorganger uit: resolutie en laadtijden. Omdat de PlayStation 5 een speciaal ontworpen SSD krijgt, kunnen spellen veel sneller geladen worden. Zeker bij grote levels hoef je straks minder lang te wachten. Daarnaast is de resolutie opgeschroefd naar Ultra HD, wat betekent dat je games in 4K kunt spelen.

Technische specificaties CPU: AMD Zen 2, 8 kernen op 3,5 GHz

GPU: Aangepaste RDNA 2 10,28 TFLOPs, 36 CUs op 2,23 GHz

Geheugen: 16 GB GDDR6, 256-bit

Opslag: 825 GB SSD

Deze games zijn speelbaar bij verschijning

Bij het verschijnen van de PlayStation 5 zijn niet meteen alle spellen die Sony de afgelopen tijd heeft aangekondigd beschikbaar. Zo moeten we bijvoorbeeld nog tot 2021 wachten op Horizon Forbidden West, van de Nederlandse studio Guerrilla Games.

Wel kan iedereen met een PlayStation 5 meteen aan de slag met Assassin's Creed Valhalla, Astro's Playroom, Demon's Souls, Destruction All Stars, Devil May Cry 5: Special Edition, Fortnite, Godfall, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Observer: System Redux en Sackboy: A Big Adventure.

209 Bekijk hier de trailer van Horizon Forbidden West

Hoe zit het met PlayStation 4-spellen?

De lijst van PlayStation 5-games die meteen beschikbaar zijn, is nog wat beperkt. Wel kan iedereen met PlayStation 4-spellen een groot deel van die games ook op de PlayStation 5 spelen. Het gaat volgens Sony om ruim vierduizend spellen.

Sony heeft wel gewaarschuwd dat sommige spellen foutjes kunnen bevatten als je ze op de PlayStation 5 speelt, omdat ze niet zijn geoptimaliseerd. Andere games zullen juist beter werken op de krachtigere console.

Mocht je de goedkopere PlayStation 5 Digital Edition aanschaffen, dan kun je alleen PlayStation 4-games die je digitaal hebt gekocht spelen, vanwege de ontbrekende disklade.