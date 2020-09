Michel Ancel, de bedenker van spelicoon Rayman, stopt met het maken van games, heeft hij op Instagram bekendgemaakt.

"Vandaag is een bijzondere dag voor mij", schrijft Ancel. "Na meer dan dertig jaar heb ik besloten om te stoppen met het maken van games. Ik ga me richten op mijn tweede passie: de natuur."

De gamesmaker gaat helpen bij het beheren van een natuurreservaat dat zich richt op "educatie, natuurliefhebbers en wilde dieren".

Ancel is een van de grootste namen in dienst bij de Franse gamestudio Ubisoft. Naast de creatie van spelfiguur Rayman was hij ook verantwoordelijk voor de Rabbids-spellen en avonturengame Beyond Good & Evil.

Geen games geannuleerd

De ontwerper werkte nog een vervolg op Beyond Good & Evil en een nieuw spel genaamd Wild. Die worden volgens Ancel nog steeds gemaakt door teams die al maandenlang zonder zijn inbreng werken.

Ancel verlaat het Franse gamebedrijf midden in een grootschalige reorganisatie, nadat tientallen verhalen over seksueel wangedrag op de werkvloer naar buiten waren gekomen. Ubisoft heeft sindsdien meerdere topmensen ontslagen, onder wie chief creative officer Serge Hascoët.