De Playstation 5 komt op 19 november uit in Nederland, zo maakte Sony woensdagavond bekend tijdens een online presentatie. Het apparaat kost 499,99 euro voor de versie met een blurayspeler.

De versie zonder schijflade kost 100 euro minder. De voorverkoop begint donderdag, meldt Sony op Twitter.

Sony kondigde tijdens de presentatie ook de Playstation Plus Collection aan. Playstation Plus-leden met een Playstation 5 kunnen hiermee spellen van de Playstation 4 downloaden en spelen.

Onder de games die exclusief worden uitgebracht voor de spelcomputer is het nieuwste deel van het rollenspel Final Fantasy, Final Fantasy XVI. Sony kondigde daarnaast de komst aan van Devil May Cry 5 Special Edition, Five Nights at Freddy’s: Security Breach, het Harry Potter-spel Hogwarts Legacy en een nieuwe God of War.

Playstation 5 al eerder uitgebracht in onder meer VS

De Playstation 5 komt op 12 november uit in de Verenigde Staten, Japan, Canada, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. De rest van de wereld, waaronder Nederland, moet wachten tot 19 november.

Vorige week liet Microsoft weten dat de nieuwe spelcomputers Xbox Series X en Series S vanaf 22 september online te reserveren zijn en op 10 november geleverd worden. De Series S zal zo'n 299 euro kosten. De Series X, die krachtiger is en een disklade bevat, kost 499 euro.