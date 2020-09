De nieuwe VR-headset Oculus Quest 2 heeft een "bijna" 4K-resolutie en bevat een Qualcomm Snapdragon XR2 Processor. Dat blijkt uit een video die Facebook maandag kort per abuis online zette.

De video is inmiddels van Facebooks leerplatform Blueprint verwijderd, maar is terug te kijken op YouTube. Vermoedelijk is het filmpje onderdeel van de Facebook Connect-presentatie volgende week.

De nieuwe editie van de Quest, Facebooks draadloze VR-bril, bevat 256 gigabyte aan opslagcapaciteit. De bril krijgt 6 GB aan geheugen, meer dan de 4 GB van het origineel. Daarnaast hebben de controllers een "ergonomische upgrade" gekregen.

De nieuwe processor is een flinke verbetering ten opzichte van het origineel, die voorzien is van een veel zwakkere Snapdragon 835-chip. Met 2K aan pixels per oog heeft de nieuwe bril bovendien 50 procent meer pixels dan de eerste editie.

Games van de eerste Quest zijn volgens Facebook nog gewoon op de tweede te spelen.