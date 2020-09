Nieuwe richtlijnen van Apple maken het mogelijk voor bedrijven zoals Google en Microsoft om hun gamestreamingdiensten in de App Store aan te bieden. Dat vertelt een woordvoerder van de techgigant aan CNBC.

Gamingdiensten zoals Google Stadia en Xbox Game Pass Ultimate laten gebruikers games vanuit de cloud streamen naar een smartphone, tablet of ander apparaat. Apple liet de apps niet toe, waardoor de diensten alleen op Android-telefoons te gebruiken waren.

Nieuwe regels bieden een compromis voor de apps. Gamestreaming is inmiddels toegestaan in de App Store, mits ontwikkelaars losse apps maken voor iedere game die wordt aangeboden. Deze kleinere apps bevatten de streamingtechnologie van bijvoorbeeld Stadia of Game Pass en starten een game meteen op.

Losse apps

De appmakers mogen vervolgens een losse app maken die alle individuele game-apps bundelt, zodat gebruikers ze op één plek kunnen vinden. De nieuwe regels zorgen ervoor dat Apple iedere game alsnog individueel kan beoordelen voordat hij in de App Store verschijnt.

Het is nog onduidelijk welke gamestreamingdiensten de Apple-aanpak ook gaan hanteren. Het zou betekenen dat voor iedere game een losse app goedgekeurd moet worden, terwijl ze op Android slechts één app hoeven te maken. Microsoft noemt het nu al "een slechte ervaring voor klanten", die voor Game Pass honderd apps zouden moeten installeren.

Machtsmisbruik

Daarmee zwicht Apple deels voor de recente kritiek op de App Store. Wereldwijd lopen meerdere onderzoeken naar de softwarewinkel, waarbij wordt gekeken of er sprake is van machtsmisbruik.

Spotify klaagde eerder dat Apple een onredelijk grote commissie vraagt van alle aankopen vanuit een iOS-app. Dat terwijl de eigen muziekdienst van het bedrijf hier geen last van heeft.

Fortnite

De makers van Fortnite stapten onlangs naar de rechter, omdat hun game geen betaalsysteem buiten Apple om mag hanteren. Deze voegde het bedrijf alsnog toe om een punt te maken, waarna het spel uit de App Store werd gewist.