Ubisoft heeft donderdagavond tijdens een online evenement een remake van Prince of Persia: The Sands of Time aangekondigd. Ook toonde het bedrijf beelden van Immortals Fenyx Rising en de nieuwe sportgame Riders Republic.

De remake van Prince of Persia verschijnt in 2021 voor de Xbox One, PlayStation 4 en pc. Het oorspronkelijke spel verscheen in 2003. Spelers konden hierin de tijd een stukje terugdraaien.

Volgens Ubisoft wordt het spel helemaal opnieuw opgebouwd. De remake krijgt volgens de uitgever een verbeterde bediening voor de camera en gevechten. De game verschijnt op 21 januari.

Nieuwe beelden van Immortals Fenyx Rising

Ubisoft liet ook nieuwe beelden van Immortals Fenyx Rising zien. Dit spel werd eerder aangekondigd als Gods & Monsters. Spelers kruipen in de huid van de gevleugelde halfgod Fenyx, die tegen duistere krachten moet vechten. In de game vormt de Griekse mythologie het hoofdthema.

Het spel, dat zich afspeelt in een kleurrijke open wereld, wordt online vaak vergeleken met The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De game verschijnt op 3 december.

Wingsuits, snowboards en mountainbikes in Riders Republic

Riders Republic is een nieuw spel van Ubisoft waarin vijftig personen online tegen elkaar elkaar racen in verschillende buitensporten. In de trailer zijn onder meer wingsuits, snowboards en mountainbikes te zien.

Het spel speelt zich af in nationale parken van de Verenigde Staten. Vanaf 25 februari 2021 is de game verkrijgbaar op PlayStation 4 en 5, de Xbox One en Series X, pc en Google Stadia.

Trailer voor Scott Pilgrim vs. the World: The Game

Opvallend was dat Ubisoft een trailer van Scott Pilgrim vs. the World: The Game vertoonde. Het spel verscheen tien jaar geleden voor de PlayStation 3 en Xbox 360, maar verdween enkele jaren daarna uit de digitale winkels.

De terugkeer van de game, gebaseerd op de gelijknamige comicreeks, verschijnt eind 2020 voor de Nintendo Switch, PlayStation 4, pc en Xbox One.