Spelers die het schietspel Fortnite op een Apple-apparaat spelen, kunnen voorlopig toch blijven inloggen via de methode 'Log in met Apple'. Apple was eerder nog van plan om de methode vrijdag uit te schakelen, schreef Fortnite-maker Epic Games deze week.

Epic meldt nu op Twitter dat Apple daarop terug is gekomen. "Het bedrijf liet eerder weten dat het 'Log in met Apple' op 11 september 2020 zou uitschakelen, maar heeft nu uitstel beloofd."

Het is niet bekend hoe lang spelers nog via Apple kunnen inloggen. Epic Games raadt mensen nog steeds aan om hun accounts aan te passen, zodat ze op een andere manier kunnen inloggen.

Epic Games en Apple liggen sinds een maand in de clinch met elkaar. Epic voegde een eigen betaalsysteem toe aan Fortnite, zodat het niet 30 procent van de inkomsten uit in-appaankopen hoefde af te dragen aan Apple. Daarmee overtrad Epic de regels van de App Store, waarna Apple Fortnite uit de appwinkel haalde.

Inmiddels hebben Epic Games en Apple elkaar in de VS aangeklaagd. Epic wil dat Apple minder strenge regels oplegt aan ontwikkelaars, zodat deze minder geld hoeven af te dragen en meer mogelijkheden krijgen in de App Store. Apple claimt dat Epic 'diefstal' heeft gepleegd door de regels te overtreden.