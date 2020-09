Spelers van het populaire schietspel Fortnite die hun Apple-account gebruiken om in te loggen, moeten er "onmiddellijk" voor zorgen dat hun e-mailadres en wachtwoord up-to-date zijn, waarschuwt Epic, het bedrijf achter de game.

Apple gaat de inlogmethode vanaf vrijdag 11 september blokkeren, aldus Epic. Accounts moeten dus een alternatieve manier hebben om in te loggen. Als dat niet het geval is, wordt de gebruiker van zijn of haar profiel buitengesloten.

Epic en Apple liggen met elkaar in de clinch nadat Epic in augustus probeerde een eigen betaalsysteem aan Fortnite toe te voegen. Dat was tegen het zere been van Apple, dat een commissie van 30 procent rekent voor digitale aankopen die via de App Store plaatsvinden.

Met een eigen betaalsysteem zou Epic die toeslag niet aan Apple hoeven afstaan. Omdat Epic met die stap Apples voorwaarden schendt, heeft het bedrijf Fortnite uit de App Store verwijderd.

De twee bedrijven vechten de ruzie nu uit voor de Amerikaanse rechter. Epic wil dat Apple soepeler omgaat met de App Store, zodat bedrijven meer ruimte krijgen om games op iPhones te installeren. Apple diende dinsdag een tegenaanklacht in om een schadevergoeding voor contractbreuk af te dwingen.