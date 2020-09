Apple heeft Fortnite-ontwikkelaar Epic Games aangeklaagd. Het bedrijf weigerde volgens Apple om commissie af te dragen via de App Store, terwijl het wel van voordelen van de appwinkel profiteerde.

In de aanklacht beschuldigt Apple Epic Games van diefstal, door een eigen betaalsysteem in de Fortnite-app te zetten. Daarmee omzeilde Epic de betaalregels van de App Store. In de regels staat dat ontwikkelaars 30 procent van digitale aankopen moeten afstaan aan Apple.

"Epics ernstige overtredingen van contractuele verplichtingen en ander wangedrag heeft Apple serieus geschaad", schrijft Apple in de aanklacht. "Hiermee bedreigt het bedrijf het hele iOS-ecosysteem en diens waarde voor klanten."

Volgens Apple heeft Epic veel baat gehad bij promotie van Fortnite via de App Store. Met het spel zou ruim 600 miljoen dollar (zo'n 509 miljoen euro) zijn verdiend op iOS.

Apple vraagt aan de rechter in Californië te bepalen dat Epic Games zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de App Store-regels. Ook vraagt het bedrijf om een schadevergoeding.

Apple en Epic Games in de clinch

Epic Games klaagde Apple in augustus aan, nadat het bedrijf Fortnite verwijderde uit zijn appwinkel vanwege het toevoegen van een eigen betaalsysteem. Epic beschuldigt Apple van machtsmisbruik en wil via de rechter afdwingen dat de regels van de App Store worden aangepast. Het bedrijf noemt de 30 procent commissie veel te hoog.

Apple noemde het "spijtig" dat het gamebedrijf de regels overtrad. Volgens Apple zijn die regels er om gebruikers veilig te houden. Door betalingen via de App Store te laten verlopen, zou de kans op oplichting of andere problemen kleiner zijn.

Epic kan tot 18 september reageren op de aanklacht van Apple. Een hoorzitting vindt plaats op 28 september.