Microsoft heeft dinsdag de komst van de Xbox Series S bevestigd. Het bedrijf maakt op Twitter bekend dat het gaat om "de kleinste Xbox ooit", die voor een adviesprijs van 299 euro in de verkoop gaat. In een trailer maakte Microsoft later op de dag bekend dat de console op 10 november zal verschijnen.

De Series S moet naast de Series X gaan bestaan en dient hoogstwaarschijnlijk als instapmodel. Microsoft brengt de Xbox Series X, die moet gaan concurreren met de PlayStation 5, in november op de markt.

Microsoft bevestigt de komst van de kleinere Series S nadat enkele uren eerder al een aantal - veelal onbevestigde - details circuleerden. Zo lijkt de Xbox geen disklade te hebben, zoals de Xbox One X en One S. In juli werd bekend dat Microsoft stopt met de productie van deze spelcomputers.

Vermoedelijk biedt de Xbox Series S minder rekenkracht en worden games op een lagere resolutie afgespeeld in vergelijking met de Series X.

Windows Central meldt dat de verkoopprijs van de Series X mogelijk 499 dollar wordt. Het is onduidelijk hoe dat bedrag zich vertaalt naar de europrijs. Het is nog niet duidelijk of de Series X ook op 10 november zal verschijnen.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel werd de adviesprijs van de Xbox Series S in dollars genoemd. Dit is aangepast naar de europrijs.