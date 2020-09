Het bedrijf achter het populaire schietspel PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) heeft besloten dat het Chinese bedrijf Tencent de game niet langer in India mag distribueren. De verklaring volgt nadat India het spel en 117 andere Chinese apps een week geleden in de ban deed.

India beschuldigt de 118 apps ervan de nationale veiligheid van het land in gevaar te brengen. De Indiase overheid zegt veel signalen te hebben ontvangen dat data van gebruikers ongeoorloofd naar servers buiten het land worden verstuurd.

PUBG is een van de populairste Chinese apps in India. Het spel is eigendom van het Zuid-Koreaanse bedrijf Bluehole, maar wordt in India uitgebracht door het Chinese Tencent. Dit bedrijf heeft onder meer belangen in Riot Games (League of Legends), Epic Games (Fortnite) en Supercell (Clash of Clans en Clash Royale).

Het bedrijf achter PUBG zegt de situatie rond het verbod in India goed in de gaten te houden en de stappen van de Indiase overheid "volledig te begrijpen en te respecteren". Ook onderzoekt het of het PUBG weer in India aan kan bieden door samen te werken met de Indiase overheid.

Het Indiase verbod op Chinese apps volgt nadat een grensconflict tussen de twee landen in de afgelopen maanden is opgelaaid. In juni vielen daarbij voor het eerst in ruim veertig jaar doden. Beide landen maken aanspraak op een uitgestrekt, veelal onbewoond, gebied rond het Himalayagebergte.