Het aantal Fortnite-spelers dat de game op een iPhone, iPad of iPod Touch speelt, is met 60 procent gedaald sinds Apple het spel uit de App Store haalde. Dat staat in rechtbankdocumenten die zijn ingediend door studio Epic Games.

Bij de spelersdaling keek de ontwikkelaar naar gamers die dagelijks actief zijn. Het cijfer illustreert hoeveel mensen de game niet langer kunnen spelen: volgens Epic Games speelt 63 procent van de iOS-spelers uitsluitend op een Apple-apparaat.

Het spel zou tot de verwijdering door 116 miljoen mensen zijn gedownload, die gezamenlijk 2,86 miljard uur speelden. Het is onduidelijk hoeveel van hen nog actief speelden.

De game werd gewist nadat het bedrijf Apples regels overtrad. De techreus wil dat appmakers alle betalingen via Apples platform laten lopen, maar Epic Games voegde een eigen betaalmethode toe.

Epic Games lokte ruzie met Apple uit

Epic Game is kritisch over de manier waarop Apple geld verdient. Doordat alle betalingen via het bedrijf lopen, zou het bedrijf tot 30 procent van alle omzet opstrijken. De gamestudio vindt dat te veel en zegt dat er alternatieven zouden moeten bestaan.

Door een eigen betaalmethode in de game te zetten, wilde Epic Games een juridisch geschil uitlokken. Vlak na het wissen van de game diende het bedrijf meerdere rechtszaken in. Ook werd in Fortnite een satirisch filmpje afgespeeld waarin Apple werd bekritiseerd.

Kort geding behandelt twee punten

Met een kort geding probeert Epic Games nu twee punten aan te vechten. Ten eerste wil de studio dat Fortnite weer in de App Store wordt toegelaten totdat de rechter heeft geoordeeld. Daarnaast wil het bedrijf voorkomen dat door andere ontwikkelaars gemaakte games met Epics software worden verwijderd.

De twee bedrijven stonden vanwege ditzelfde punt recent al voor de rechter; dat leidde tot een oordeel dat slechts een paar weken geldig is. Daarbij zei de rechter dat de game uit de App Store geweerd mag blijven worden, maar dat de andere games niet gedupeerd kunnen worden.