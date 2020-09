Nintendo viert donderdag het 35-jarige jubileum van Super Mario Bros. en kondigde in een speciale Nintendo Direct-presentatie nieuwe Mario-games aan. Een van de aangekondigde games is een speciale versie van het origineel, waarin je tegen vijfendertig andere spelers speelt.

Super Mario Bros. 35 is een speciale editie van Super Mario Bros. en verschijnt op 1 oktober 2020 voor Nintendo Switch. In het spel speel je de klassieke levels uit Super Mario Bros., maar neem je het op tegen andere spelers online. Wie het snelst de levels doorloopt wint.

Daarnaast brengt Nintendo een verzameling van Mario-games uit in een verzameleditie voor de Nintendo Switch. De verzameling heet Super Mario 3D All-Stars en bevat Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy. De collectie komt uit op 18 september 2020.

Niet alleen de 3D Mario-games krijgen een nieuwe release. Ook Super Mario Bros. Super Mario Bros. : The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 en Super Mario Bros. 3 verschijnen als collectie voor de Nintendo Switch. Iedereen met een Nintendo Switch Online-abonnement kan deze games vanaf donderdag spelen via de dienst.

Ook Super Mario 3D World krijgt Switch-versie

Ook Super Mario 3D World die voor de Wii U verscheen in 2013 krijgt een Switch-versie. Hier moeten we alleen nog even op wachten, want deze game staat gepland voor 12 februari 2021.

Nintendo kondigde donderdag niet alleen games, maar ook nieuwe hardware aan. De Game & Watch: Super Mario Bros. is een handheld gebaseerd op de Game & Watch apparaten uit de jaren tachtig. Op de handheld is de originele Super Mario Bros. te spelen.

Mario Kart krijgt ook een nieuwe game: Mario Kart Live: Home Circuit. Deze game maakt gebruik van een fysieke kart die je door de woonkamer kunt laten rijden. Via een camera op de kart wordt een level in de game op de Nintendo Switch in beeld gebracht. Zo lijkt het alsof je door je eigen woonkamer racet. De game moet op 16 oktober verschijnen.