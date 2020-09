De Nederlandse indiegamemaker Vlambeer, bekend van onder meer Nuclear Throne en Ridiculous Fishing, sluit zijn deuren. Dat maakt de studio op zijn tiende verjaardag bekend in een serie tweets.

"We hebben een mooie tijd gehad, hebben geweldige games gemaakt en hebben samengewerkt met fantastische mensen, maar nu is het tijd voor nieuwe dingen", schrijft de ontwikkelaar. "Daarom kondigen we het einde van Vlambeer aan."

Het nieuwste spel van Vlambeer, Ultrabugs, verschijnt nog wel. Over die game maakt de studio later meer bekend. Daarnaast probeert de ontwikkelaar oudere games van ondersteuning te blijven voorzien. "Maar we kunnen niets beloven, behalve dat er geen nieuwe spellen meer komen."

Vlambeer werd in 2010 opgericht door Rami Ismail en Jan Willem Nijman. Daarna maakte de ontwikkelaar naam als een van de invloedrijkste indiegamestudio's van Nederland.

Het eerste spel was Super Crate Box, waarin spelers in een 2D-level willekeurige wapens oppakten via kratten om zo vijanden te verslaan. Drie jaar later bracht Vlambeer zijn grote mobiele hit Ridiculous Fishing uit. Hierin probeerden spelers vissen te vangen en ze uit de lucht te schieten om geld te verdienen.

Vlambeers recentste game is Nuclear Thrones uit 2015. Spelers proberen zich daarin door een reeks levels, die elke ronde willekeurig worden samengesteld, te schieten. Uiteindelijk bereiken ze de troon.

Beslissing snel genomen

Nijman zegt tegen de gamewebsite Polygon dat de beslissing om met Vlambeer te stoppen er snel kwam. "Het was een moment waarop we ons hardop afvroegen of we niet moesten stoppen met de studio. Het antwoord was: 'Ja, laten we dat doen'. En een paar weken later stopten we met de studio."

Nijman en Ismail blijven doen wat ze nu doen, maar los van elkaar. Nijman blijft met andere ontwikkelaars aan games werken en Ismail zal zich blijven inzetten voor meer diversiteit binnen de game-industrie.