Het mobiele spel Pokémon GO werkt vanaf oktober niet meer op oudere telefoons. Dat komt door een update die ontwikkelaar Niantic in die maand uitbrengt, laat het bedrijf in een tweet weten.

Telefoons die met het besturingssysteem Android 5 werken, worden niet langer ondersteund. Voor iPhones geldt dat de systemen iOS 10 en iOS 11 niet langer geschikt zijn. De telefoons iPhone 5S en iPhone 6 worden ook niet meer ondersteund, ook niet als die met een nieuwere versie van iOS werken.

In Pokémon GO moeten spelers naar buiten om monsters te vangen. Ook kunnen de monsters het tegen elkaar opnemen. Dankzij augmented reality, dat werkt via de camera's van de telefoons, kunnen de Pokémons virtueel in de omgeving van de gebruiker worden getoond.

"De iPhone 5S en iPhone 6 hebben slechts 1 GB aan werkgeheugen", zegt Niantic tegen The Verge. "We willen onze ontwikkeling en het toevoegen van nieuwe opties daardoor niet laten remmen. De ruime meerderheid van de spelers heeft krachtigere telefoons."

Het is niet duidelijk hoeveel spelers Pokémon GO straks niet meer kunnen spelen op hun toestellen. Volgens Niantic gaat het om "een zeer klein percentage van de spelers die dagelijks spelen".

Pokémon GO is nog steeds populair. Volgens de ontwikkelaar was 2019 het lucratiefste jaar sinds het spel in 2016 uitkwam. Volgens marktanalist Sensor Tower had Pokémon GO ook geen last van coronamaatregelen: spelers gaven juist meer geld uit.