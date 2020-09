Apple heeft vrijdag aangekondigd het ontwikkelaarsaccount van Epic Games, het bedrijf achter Fortnite, volledig te verbannen van de App Store. Hierdoor is het voor het bedrijf niet langer mogelijk om updates door te voeren of nieuwe apps toe te voegen.

Spelers die de games van Epic al hebben gedownload, kunnen nog steeds spelen, maar kunnen niet langer in-appaankopen doen met het betalingssysteem van Apple. Apple zei dat de beslissing geen invloed zal hebben op de Unreal Engine van Epic Games, een softwaretool waar honderden andere games op draaien.

Apple en Epic liggen al langer met elkaar in de clinch. De ruzie tussen de twee bedrijven begon toen Epic besloot om een eigen betaalsysteem in de app Fortnite te bouwen, waarmee de verplichte commissieafdracht aan de App Store kon worden omzeild. Het hanteren van een eigen betaalsysteem is tegen de regels van Apple.

Epic stapte hierop naar de rechter, die maandag bepaalde dat Apple Fortnite uit zijn App Store mag weren, maar dat de Unreal Engine ongeschonden moet blijven. "Het staat Epic Games en Apple vrij om tegen elkaar te procederen, maar hun conflict zou bij omstanders niet tot een ravage moeten leiden", aldus de rechter.

'Epic negeert uitspraak van rechter'

Volgens Apple weigert Epic gehoor te geven aan de uitspraak van de rechter en blijft het bedrijf updates uitbrengen die tegen de App Store-regels ingaan. "Dat is oneerlijk tegenover andere ontwikkelaars en plaatst klanten midden in een gevecht." Het miljardenbedrijf hoopt in de toekomst opnieuw met Epic samen te kunnen werken. "Helaas is dat vandaag niet mogelijk."

Epic lijkt echter niet van plan te zijn om zich aan de regels van de App Store te houden. "Apples voorstel leidt ertoe dat zijn monopolie in stand blijft", schreef het bedrijf eerder. "Met in-appaankopen die verplicht via Apple moeten, onderdrukken ze de concurrentie en houden ze prijzen hoog. Uit principe doen we daar niet aan mee."