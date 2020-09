Activision brengt op 13 november een nieuwe Call of Duty-game uit. Het spel volgt de eerste Call of Duty: Black Ops uit 2010 op en speelt zich af tijdens de Koude Oorlog.

In Black Ops Cold War keren de personages terug uit het origineel. Het verhaal wordt aan het begin van de jaren tachtig opgepikt. De speler moet achter een Russische spion aan. In de game zullen historische figuren te zien zijn, zoals de Amerikaanse president Ronald Reagan.

Naast een singleplayermodus kunnen mensen ook weer tegen elkaar spelen. Hoe de multiplayer eruit zal zien is niet helemaal bekend. Wel is duidelijk dat er een nieuwe Zombies-modus in komt, waarmee spelers met elkaar tegen ondode vijanden vechten.

Ook kunnen spelers voortgang uit de multiplayer van Black Ops Cold War meenemen in de gratis battle-royalegame Call of Duty: Warzone.

147 Bekijk hier de trailer van Call of Duty: Black Ops Cold War

Verbetering: In dit artikel stond eerder dat in Black Ops Cold War voor het eerst historische figuren te zien waren. Dat klopt niet. Zo was Fidel Castro te zien in de eerste Black Ops.