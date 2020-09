Het nieuwe seizoen van het populaire battle-royalespel Fortnite gaat donderdag van start, maar zal niet speelbaar zijn op Apple-apparaten. Dat bevestigt ontwikkelaar Epic Games op Twitter.

Epic schrijft dat Apple de mogelijkheid heeft geblokkeerd om Fortnite in de App Store te updaten. "Als gevolg daarvan verschijnt seizoen 4 op 27 augustus niet op Apple-apparaten."

Daarmee is het voor mensen die Fortnite op een iPhone, iPad of Mac spelen alleen mogelijk om een oudere versie van Fortnite te blijven gebruiken. Ook kunnen deze mensen alleen nog tegen andere Apple-gebruikers spelen. Cross-play verdwijnt voor Fortnite op apparaten van Apple, schrijft The Verge. Eerder was het voor Apple-gebruikers mogelijk om Fortnite tegen mensen op bijvoorbeeld pc of PlayStation 4 te spelen.

Spelers op de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC en Android-telefoons nemen wel deel aan het nieuwe seizoen. Hierin worden onder meer updates doorgevoerd op het eiland waar het spel zich afspeelt. Ook kunnen spelers nieuwe beloningen vrijspelen.

Apple en Epic in de clinch

Dat het nieuwe seizoen niet verschijnt op platforms van Apple is de recentste stap in de strijd tussen Apple en Epic. Die begon toen Epic een eigen betaalsysteem in de app bouwde, waarmee het bedrijf het afdragen van commissie in de App Store omzeilde. Dat was tegen de regels van Apple.

Epic heeft Apple inmiddels voor de rechter gesleept. Die bepaalde dat Apple Fortnite uit de App Store mag weren. Apple mag Epics ontwikkelaarsaccounts echter niet blokkeren, iets wat het bedrijf eerder wel van plan was.

Apple heeft gezegd dat Fortnite weer welkom is in de App Store als Epic zich aan de regels houdt. Epic is dat niet van plan. "Hun voorstel zorgt dat hun monopolie in stand blijft", schrijft het bedrijf. "Met in-appbetalingen die verplicht via Apple moeten, onderdrukken ze de concurrentie en houden ze prijzen hoog. Uit principe doen we daar niet aan mee."