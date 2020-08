Apple hoeft Fortnite niet terug in de App Store te plaatsen, zo heeft een rechter in Californië maandagavond (lokale tijd) in een voorlopig oordeel beslist. Epic Games, het bedrijf achter het populaire schietspel, stapte naar de rechter omdat Apple de game vanwege overtreding van zijn regels had verwijderd uit de appwinkel voor iPhones.

Epic voegde op 13 augustus een eigen betaalsysteem toe aan Fortnite. Spelers konden daarmee buiten Apple om extra's voor het populaire schietspel kopen. Dat was tegen het zere been van Apple, dat besloot om Fortnite uit zijn App Store te verwijderen.

Met de poging een eigen betaalsysteem te gebruiken heeft Epic tegen de regels van Apple in gehandeld. Digitale aankopen moeten van het bedrijf via Apple lopen. Bedrijven betalen daarbij een commissie van 30 procent per transactie, iets wat Epic onredelijk vindt.

Vanwege de overtreding dreigde Apple ook om op 28 augustus de ontwikkellaarslicentie van Epic in te trekken. Dat zou betekenen dat Epic zijn platform Unreal Engine, waar ook andere games op draaien, niet langer zou kunnen onderhouden. Microsoft, dat de Unreal Engine gebruikt, stelde dat het intrekken van de licentie "rampzalig" zou zijn.

De rechter heeft echter besloten dat Apple de licentie niet mag intrekken. "Het staat Epic Games en Apple vrij om tegen elkaar te procederen, maar hun conflict zou bij omstanders niet tot een ravage moeten leiden", aldus de rechter.

Het gaat om een voorlopige uitspraak. In het uiteindelijke oordeel kan de beslissing van de rechter nog anders uitpakken.