Epic Games, de ontwikkelaar van onder meer Fortnite, heeft Apple in juni gevraagd of het bedrijf een eigen appwinkel op iPhones zou mogen aanbieden. Het bedrijf wil dat gebruikers de Epic Games Store kunnen downloaden in de App Store, waarna ze via de Epic Games Store ook software op iPhones kunnen installeren.

Apple en Epic hebben het publiekelijk met elkaar aan de stok. Centraal in het conflict staat de App Store. Epic verzet zich tegen de commissie van 30 procent die Apple rekent voor digitale aankopen op iPhones.

Het bedrijf voegde op 13 augustus een eigen betaalsysteem toe aan Fortnite. Spelers konden daarmee buiten Apple om extra's voor het populaire schietspel kopen. Apple reageerde door Fortnite uit de App Store halen, omdat een eigen betaalsysteem tegen de regels van het bedrijf ingaat.

De brief van Epic-directeur Tim Sweeney aan Apple-directeur Tim Cook geeft inzicht in wat zich in de dagen daarvoor heeft afgespeeld. Naast om een eigen appwinkel vroeg Sweeney ook om toestemming voor een eigen betaalsysteem, zonder commissie van Apple, in Fortnite en andere Epic-games.

Fortnite is ook uit de Play Store op Android gehaald wegens het aanbieden van een eigen betaalsysteem. Op Googles besturingssysteem is het, in tegenstelling tot op iOS, echter wel mogelijk om apps op andere manieren te downloaden. Zo kan de app direct geïnstalleerd worden en kunnen gebruikers in een andere appwinkel dan de Play Store naar de app zoeken.

Apple wil kwaliteit bewaken met App Store

Apples besturingssysteem iOS is wat dat betreft beperkter. In een brief, gedateerd van 30 juni, vroeg Epic het bedrijf daarom om een andere appwinkel toe te staan, waarmee het "net zo makkelijk is om software te installeren en te updaten als in de App Store van iOS".

Apple stelt dat het bedrijf met de App Store kwaliteit kan bewaken. Het bedrijf wijst erop dat voor alle ontwikkelaars dezelfde regels gelden en dat de kans op oplichting of problemen kleiner wordt als de installatie van apps via één kanaal loopt.