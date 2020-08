Apple heeft een verklaring naar buiten gebracht over de ruzie met Fortnite-ontwikkelaar Epic Games. Apple zegt zoveel mogelijk ontwikkelaars toegang te willen geven tot de App Store, "maar iedereen, zonder uitzondering, moet zich aan de regels houden". Dat meldt The Verge.

Fortnite werd vorige week uit de App Store (en Google Play Store) gehaald. Epic Games voegde een nieuwe optie toe, waarmee spelers buiten Apple om digitale extra's in het spel konden kopen. Daarmee overtrad het bedrijf de regels van de App Store.

Apple schrijft in een verklaring dat het apps van Epic Games graag in zijn appwinkel wil houden. "Het probleem dat Epic voor zichzelf heeft gecreëerd is gemakkelijk op te lossen als het bedrijf een update voor de app uitbrengt, waarmee ze weer voldoen aan de regels. Die regels gelden voor iedereen en daar gaan ontwikkelaars vooraf mee akkoord."

Apple is niet van plan een uitzondering te maken. "We vinden het niet juist om hun zakelijke belangen boven onze regels te stellen, waarmee wij onze klanten beschermen."

Epic spande rechtszaken aan tegen Apple en Google

Met het omzeilen van het betaalsysteem wilde Epic een vuist maken tegen de 30 procent toeslag die via de App Store moet worden betaald. Deze commissie geldt alleen voor in-appaankopen van digitale goederen, zoals abonnementen of het virtuele betaalmiddel in Fortnite. Voor fysieke producten die via apps worden gekocht, kan het betaalsysteem van de ontwikkelaar worden gebruikt.

Epic startte direct nadat Fortnite uit de appwinkels werd verwijderd rechtszaken tegen Apple en Google. Het bedrijf heeft de rechter ook gevraagd om Apple te laten stoppen met het weren van Epic uit Apples ontwikkelaarsprogramma.

Daarover verstuurde Epic dinsdag een tweet. "We hebben te horen gekregen dat Apple op 28 augustus al onze ontwikkelaarsaccounts beëindigt en dat Epic dan geen toegang meer krijgt tot ontwikkelaarstools voor iOS en Mac. We vragen de rechter om deze wraakactie te stoppen."

Epic is ook het bedrijf achter de Unreal Engine, een platform dat veel ontwikkelaars gebruiken om spellen te maken. "Als de Unreal Engine niet langer ondersteund wordt op Apple-platforms, worden software-ontwikkelaars gedwongen om alternatieven te zoeken", schrijft Epic Games in rechtsdocumenten. "De schade die hiermee wordt toegebracht aan Epics reputatie en klanten, zal onherstelbaar zijn."