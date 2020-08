De regisseur die verantwoordelijk is voor de aankomende game Assassin's Creed Valhalla is ontslagen na onderzoek naar seksueel wangedrag binnen ontwikkelaar Ubisoft. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf tegenover persbureau Bloomberg.

Ashraf Ismail nam in juni al afstand van zijn werk om zich te kunnen richten op zijn privéleven. De topman werd er kort daarvoor van beschuldigd zijn huwelijk te hebben verborgen om een fan te versieren.

De regisseur bleef in de tussentijd werkzaam bij het bedrijf, maar dat is niet langer het geval. "Naar aanleiding van ons onderzoek is Ashraf Ismail ontslagen bij Ubisoft", luidt een verklaring.

Seksueel wangedrag

De Franse gamestudio ligt sinds deze zomer onder vuur, nadat personeel zich uitsprak tegen seksueel wangedrag op de werkvloer. Onderzoek naar de werksituatie leidde tot het ontslag van onder andere Serge Hascoët, die verantwoordelijk voor alle spellen die het bedrijf op de markt bracht.

Assassin's Creed Valhalla, de game die Ismail regisseerde, is een van de grootste titels die het bedrijf dit jaar wil uitbrengen. Spelers kruipen in de huid van een Viking die in Engeland op oorlogspad gaat. De ontslagen regisseur werkte ook aan de games Assassin's Creed: Black Flag en Assassin's Creed Origins.