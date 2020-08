De release van de game Halo Infinite is uitgesteld tot 2021. Dat meldt Microsoft woensdag. Halo Infinite zou eerst nog in 2020 uitkomen, maar de release is onder andere vanwege de uitbraak van COVID-19 geannuleerd.

Halo Infinite zou eigenlijk samen met de Xbox Series X worden uitgebracht.

In een verklaring laat Microsoft weten het uitstel van de release "moeilijk" te vinden. "We hebben de moeilijke beslissing gemaakt om de release uit te stellen tot 2021, om te zorgen dat ons team genoeg tijd heeft om een spelervaring te creëren die past bij onze visie."

Wanneer het spel precies op de markt wordt gebracht in 2021 is nog niet bekend.