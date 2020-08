Apple heeft donderdag in een verklaring aan Business Insider bevestigd dat verschillende gamediensten niet in de App Store kunnen verschijnen. Apple wil alle games die op de gamediensten worden aangeboden vooraf gaan keuren. Volgens Microsoft, aanbieder van gamedienst xCloud, is dit een onhoudbaar standpunt.

Apple zegt dat clouddiensten als xCloud en Google Stadia in strijd zijn met de App Store-richtlijnen en dat deze diensten in hun huidige vorm niet kunnen bestaan op Apples besturingssysteem iOS. Omdat de spellen bij gamediensten als die van Microsoft en Google op de servers van die bedrijven draaien, kan Apple niet controleren of ze voldoen aan de voorwaarden van het platform.

"Gamediensten zijn welkom in de App Store zolang zij de regels volgen die voor alle ontwikkelaars gelden", aldus Apple. "Dan zouden alle games die op deze diensten worden aangeboden individueel door ons beoordeeld moeten worden."

In een verklaring aan The Verge zegt Microsoft dat Apple gamediensten "consequent anders behandelt" door "soepelere regels te hanteren voor niet-gamingapps". Het bedrijf benadrukt daarnaast dat alle games die op de Game Pass staan door kijkwijzerinstanties zijn goedgekeurd.

Microsoft voegt zijn gamestreamingplatform xCloud in september toe aan het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. Met xCloud kunnen gebruikers games streamen vanaf servers. Daardoor is een spelcomputer niet nodig en volstaan een controller en scherm. Voor Microsoft betekent het standpunt van Apple dat iOS-gebruikers geen gebruik kunnen maken van de xCloud.

App Store onder vergrootglas

Apples App Store ligt al onder een vergrootglas. De Europese Commissie is op dit moment aan het onderzoeken of Apple met de App Store een oneerlijke concurrentiepositie heeft. Van de inkomsten van aankopen die consumenten in apps doen, moeten ontwikkelaars namelijk 30 procent afstaan aan Apple.

Spotify heeft vorig jaar bij de Europese Commissie geklaagd over deze "oneerlijke" regel die Apple op zijn platform hanteert. Spotify wordt daardoor benadeeld ten opzichte van de concurrerende muziekdienst Apple Music, die de toelage van 30 procent niet hoeft te betalen.