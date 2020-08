Nintendo heeft opvallend hoge kwartaalcijfers gerapporteerd over de periode april tot en met juni. Dat is vooral te danken aan goede verkopen van de Nintendo Switch-console en het spel Animal Crossing: New Horizons.

In het afgelopen kwartaal verkocht Nintendo ruim tien miljoen exemplaren van Animal Crossing: New Horizons. Er zijn nu in totaal 22,4 miljoen stuks van het spel verkocht. Van alle Nintendo Switch-spellen is tot nu toe alleen Mario Kart 8 Deluxe (26,7 miljoen exemplaren) vaker verkocht.

Het aantal verkochte Nintendo Switch-consoles steeg in het afgelopen kwartaal met 166 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de afgelopen drie maanden werden er 5,7 miljoen exemplaren van verkocht, waarmee het totaal op 61,4 miljoen kwam.

Daarmee komt Nintendo in de buurt van de verkopen van het originele Nintendo Entertainment System (NES), waarvan er 61,9 miljoen zijn verkocht.

Nintendo boekte een bijzonder goed tweede kwartaal, dat doorgaans vrij rustig verloopt. De operationele winst steeg in vergelijking met vorig jaar met 428 procent naar omgerekend 1,16 miljard euro. Dat was bijna het dubbele van wat analisten vooraf verwachtten.