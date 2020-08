De PlayStation 4-controller kan worden gebruikt op de PlayStation 5 (PS5), maar alleen om PS4-games mee te spelen, maakte Sony maandag bekend op zijn PlayStation-blog.

De DualShock 4-controller werkt niet met PS5-spellen. "PS5-games komen het best tot hun recht als ze de nieuwe functies gebruiken die we toevoegen aan de console", schrijft Sony. "Daar horen ook nieuwe functies van de DualSense-controller bij." Op de PS5 kunnen wel spellen worden gespeeld die op de PS4 zijn uitgegeven.

Sony presenteerde de nieuwe DualSense-controller in april. De DualSense is zwart-wit en voorzien van haptische feedback, wat de trilfunctie van eerdere DualShock-controllers vervangt. De techniek moet het gevoel van games beter naar de handen van spelers vertalen. Zo moet je het verschil in ondergronden in racegames gaan voelen.

Ontwikkelaars kunnen ook de weerstand van de triggers achter op de controller aanpassen en afhankelijk maken van wat je in het spel doet. De weerstand wordt bijvoorbeeld verhoogd als je een pijl afschiet.

De PlayStation Camera voor PS4, die onder meer voor virtualrealityspellen gebruikt wordt, werkt ook met de PS5. Wel is een speciale adapter nodig, die gratis wordt aangeboden. Ook Move-controllers voor bediening in virtual reality blijven werken.

De PlayStation 5 wordt aan het einde van dit jaar verwacht. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.