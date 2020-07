Microsoft heeft donderdag beelden getoond van meerdere nieuwe Xbox-games. De spellen worden onder meer beschikbaar op de Xbox Series X, de nieuwe spelcomputer die later dit jaar uitgebracht wordt. Het gaat onder meer om beelden van het eerder aangekondigde Halo Infinite en trailers voor State of Decay 3 en S.T.A.L.K.E.R. 2.

Tijdens de Xbox Games Showcase kwamen eerder aangekondigde Xbox-games aan bod, maar ook nieuwe titels. Alle games worden beschikbaar op Game Pass, het Xbox-abonnement waarmee spelers toegang krijgen tot een reeks aan verschillende games.

Halo Infinite

Het in 2018 aangekondigde Halo Infinite kreeg veel aandacht met een bijna negen minuten durende trailer waarin de eerste beelden van de game werden getoond. In het vervolg op Halo 5: Guardians ligt de focus opnieuw op het personage Master Chief.

State of Decay 3

De postapocalyptische zombiereeks State of Decay krijgt een derde titel: State of Decay 3. Het spel werd aangekondigd met een trailer van een vrouw die in het bos dwaalt en stuit op een ondood hert dat een wolf eet. Het is onduidelijk wanneer het spel precies uitkomt.

Forza Motorsport

De racegamereeks Forza krijgt een nieuwe game met de naam Forza Motorsport. Tijdens de Games Showcase werd benadrukt dat alle beelden uit de trailer rechtstreeks uit de game komen. Wanneer het spel beschikbaar wordt is niet bekendgemaakt.

Everwild

De in 2019 aangekondigde fantasygame Everwild draait om een wereld waarin mensen harmonieus leven met de natuur. Spelers kunnen de virtuele wereld vol fabeldieren verkennen. Meer details over de game zijn nog niet bekendgemaakt.

Tell Me Why

Tijdens de Xbox Games Showcase werden beelden van het eerste hoofdstuk van de verhalende game Tell Me Why getoond. Het spel draait om een tweeling uit de Amerikaanse staat Alaska waarin de speler hun jeugd verkent. Het spel komt 27 augustus uit voor Xbox One en Windows 10.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Peril on Gorgon is een uitbreidingsset voor The Outer Worlds, een sciencefictiongame die zich afspeelt in een alternatieve wereld in het jaar 2355 waar ruimtekolonisatie vergevorderd is. Met de uitbreiding komen spelers terecht op de planetoïde Gorgon, een "wetteloos hol van monsters en plunderaars".

Phantasy Star Online 2: New Genesis

Ook Phantasy Star Online 2 krijgt een uitbreiding. In 2021 komt New Genesis uit, waarmee het avonturenspel "oneindige avonturen en ongeëvenaarde personage-aanpassingen" krijgt.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Ook het in 2018 opnieuw opgepakte S.T.A.L.K.E.R. 2 komt naar de Xbox Series X. Tijdens de Games Showcase werd voor het eerst een trailer getoond. Het horror- en schietspel speelt zich af in een alternatieve wereld in gebieden rond de kerncentrale Tsjernobyl in Oekraïne. De game moet in 2021 uitkomen.

As Dusk Falls

In het aangekondigde spel As Dusk Falls komen twee families samen in een klein plaatsje in de Amerikaanse staat Arizona. Na een fout gelopen overval ontdekt de speler de geschiedenis van beide families over een periode van dertig jaar.