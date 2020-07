De populaire autovoetbalgame Rocket League zal vanaf "later deze zomer" niet meer te downloaden zijn via gamewinkel Steam, maakt ontwikkelaar en uitgever Psyonix dinsdag bekend. In plaats daarvan zal het spel gratis aangeboden worden via de Epic Games Store.

In Rocket League gebruiken spelers auto's om een bal in het doel van de tegenstander te krijgen. Het spel wordt onder meer competitief als e-sport gespeeld en is beschikbaar voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

Gebruikers die Rocket League eerder via Steam hebben gekocht, kunnen het spel blijven spelen zodra het uit de webwinkel verdwijnt. Ook blijft de ontwikkelaar updates voor de Steam-versie uitbrengen. Nieuwe spelers die het spel willen downloaden, moeten echter uitwijken naar de Epic Games Store.

Epic Games, de maker van onder meer Fortnite, nam Psyonix in mei 2019 over. Destijds deden berichten de ronde dat Rocket League op termijn niet meer op Steam beschikbaar zou zijn. In een verklaring schreef Psyonix toen te willen "verduidelijken" dat de game op Steam beschikbaar zou blijven.