Het mobiele racespel Mario Kart Tour kan een jaar nadat hij is uitgebracht ook in landschapsmodus gespeeld worden. Voorheen was de game alleen speelbaar met de telefoon rechtop in portretmodus.

De landschapsmodus was een veelgevraagde functie toen Mario Kart Tour uitkwam. De update is inmiddels gratis te downloaden voor iOS en Android.

Mario Kart Tour werd kort na het verschijnen zeer populair. Het was de meest gedownloade gratis game op iPhones in 2019. Op Android is het spel inmiddels ruim 50 miljoen keer geïnstalleerd.

Toch kreeg de game matige reviews, vanwege het free-to-play-model, waarbij mensen gratis kunnen beginnen, maar geld moeten betalen voor meer opties. Ook is Mario Kart Tour een erg versimpelde versie van de Mario Kart-serie op de Nintendo-consoles. Zo hoeven spelers niet zelf gas te geven en te remmen, dat gebeurt vanzelf. Ze sturen slechts door de bochten en drukken op een knop om een wapen te gebruiken.

Bij aanvang miste daarnaast een multiplayerfunctie. In Mario Kart Tour kon eerst alleen maar tegen computergestuurde tegenstanders gereden worden. In maart van dit jaar bracht Nintendo een update uit om ook tegen vrienden te kunnen spelen.