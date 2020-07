Ontwikkelaar Team17 heeft een omvangrijke update uitgebracht voor Worms Armageddon, een spel uit 1999. De update voegt onder meer een populaire spelmodus toe en ruim zeventig nieuwe instellingen voor gevechten.

De update kwam uit vanwege het 25-jarige bestaan van de spelserie Worms, waarvan het origineel in 1995 verscheen. In de spellen gaan tekenfilmwormen elkaar te lijf met bizarre wapens.

Worms Armageddon is een populair deel in de serie. Na de update is het spel grafisch verbeterd en oogt beweging soepeler. Ook zijn er nieuwe instellingen voor gevechten. Zo kunnen mensen samen tegen een computergestuurd team vechten en is het bijvoorbeeld mogelijk om in te stellen dat een wapen vaker dan eens per beurt afgevuurd kan worden.

Daarnaast is er een modus toegevoegd waarmee het gemakkelijker moet worden om het spel online te streamen, zodat anderen kunnen meekijken.

Ook zijn er op de achtergrond verbeteringen gedaan. In totaal zijn er met de nieuwe update 370 problemen in het spel opgelost, schrijft Team17.