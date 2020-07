Microsoft is gestopt met het aanbieden van jaarabonnementen voor online dienst Xbox Live Gold, bevestigt het bedrijf in gesprek met True Achievements.

In de winkel van Microsoft zijn alleen nog abonnementen voor een maand of drie maanden te koop. "Xbox heeft besloten het abonnement voor twaalf maanden uit de Microsoft-winkel te halen", vertelt een woordvoerder. Het bedrijf noemt geen reden voor het schrappen van de jaarabonnementen.

Met Xbox Live Gold kunnen Xbox-bezitters online tegen anderen spelen, krijgen ze korting op de aanschaf van nieuwe spellen en ontvangen ze elke maand enkele gratis games.

Verschillende media schrijven dat Xbox mogelijk met de jaarabonnementen stopt om spelers richting Xbox Game Pass te krijgen. Daarmee krijgen abonnees toegang tot een bibliotheek met ruim honderd games. Met het duurste abonnement, Game Pass Ultimate, krijgen mensen ook toegang tot alle Xbox Live Gold-functies.

Op de webpagina van Xbox Live Gold worden spelers al doorverwezen naar Game Pass. Het Ultimate-abonnement van 13 euro per maand is duurder dan Xbox Live Gold, dat 7 euro per maand kost.

Onlangs werd bekend dat Microsoft zijn streamingdienst xCloud later dit jaar aan Game Pass toevoegt. Mensen kunnen daarmee spellen van Microsoft-servers streamen zonder die eerst te hoeven downloaden. Ook zijn games daarmee te streamen op andere apparaten, zoals een telefoon.