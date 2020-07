Microsoft is officieel gestopt met de productie van de Xbox One X en de Xbox One S zonder disklade. Dat doet het bedrijf ter voorbereiding op de komst van de nieuwe spelcomputer, de Xbox Series X, meldt The Verge.

Microsoft noemt het een logische stap "in de aanloop naar de Xbox Series X", die eind dit jaar moet verschijnen. De Xbox One S met disklade blijft voorlopig nog wel gemaakt en verkocht worden.

Het is niet bekend hoeveel exemplaren van de Xbox One X en Xbox One S All Digital Edition nog in omloop zijn. De beschikbare apparaten worden nog verkocht.

De Xbox One X werd in november 2017 uitgebracht en was een krachtigere console dan de in 2013 verschenen Xbox One. De spelcomputer kon onder meer overweg met een hogere 4K-resolutie voor scherper beeld op 4K-tv's.

De Xbox One S All Digital Edition kwam vorig jaar april op de markt en was een Xbox One S zonder disklade. Dat maakte van het apparaat een goedkoper alternatief voor mensen die games alleen maar downloaden en niet fysiek kopen.