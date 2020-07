Microsoft voegt zijn gamestreamingplatform xCloud in september toe aan het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement, zo maakt het bedrijf bekend. Betalende gebruikers kunnen met de dienst via het internet games streamen en ze bijvoorbeeld op een telefoon spelen.

Abonnees hoeven geen meerprijs voor de streamingdienst te betalen, schrijft Microsoft. Xbox Game Pass Ultimate kost 13 euro per maand. Met het abonnement krijgen gebruikers toegang tot een selectie van ruim honderd console- en pc-games, waaraan steeds nieuwe spellen worden toegevoegd.

Op dit moment downloaden leden de spellen, maar vanaf september kunnen zij vanaf verschillende apparaten games streamen via servers van Microsoft. Dat kan bijvoorbeeld op een telefoon of tablet. Spellen kunnen ook worden gestart op de Xbox-spelcomputer en worden vervolgd op een mobiel apparaat.

Microsoft begon in april met het testen van xCloud in Nederland. Vanaf september is xCloud alleen te gebruiken in combinatie met een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. Later wordt het streamingplatform uitgerold onder andere gebruikers, zegt topman Phil Spencer tegen The Verge.