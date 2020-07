Apple heeft in China in de eerste week van juli 2.500 games uit zijn App Store verwijderd, meldt marktonderzoeker Sensor Tower. Dat is vier keer zoveel als een maand eerder uit de App Store zijn gehaald. Vermoedelijk is de stijging het gevolg van appbouwers die niet op tijd hebben doorgegeven of hun game is goedgekeurd door de overheid.

Onder de verwijderde games bevinden zich onder meer titels van Zynga (bekend van FarmVille en Words with Friends) en Supercell (bekend van Clash of Clans en Hay Day).

Apple gaf gamebouwers in China tot eind juni de mogelijkheid om een licentienummer aan het bedrijf door te geven. Het gaat om een nummer waarmee duidelijk wordt dat de Chinese overheid ermee akkoord is dat in de game kleine aankopen gedaan kunnen worden. In appwinkels op Android-smartphones moesten apps hun licentie al langer kenbaar maken.

Sensor Tower heeft niet van elke game individueel kunnen achterhalen wat de oorzaak van verwijdering is, maar noemt de piek opmerkelijk. Het is mogelijk dat de games in de toekomst weer in de App Store verschijnen.

China heeft de controles op de markt voor videogames aangescherpt. Bedrijven moeten door een uitgebreid proces om goedkeuring te krijgen om op de Chinese markt te opereren.