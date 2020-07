Sony investeert 250 miljoen dollar, zo'n 220 miljoen euro, in Epic Games, het bedrijf achter de populaire battleroyale-game Fortnite. Dat schrijven Sony en Epic Games donderdag in een persbericht. Sony krijgt daarmee een minderheidsbelang in het bedrijf.

De investering moet het samenwerken van de twee bedrijven verbreden om "unieke ervaringen te creëren voor consumenten en makers". Al is niet bekend wat de twee bedrijven hier concreet mee voor elkaar willen krijgen.

Epic Games-CEO en oprichter Tim Sweeney zegt dat Sony en Epic Games een visie delen op het gebied van "realtime sociale 3D-ervaringen die leiden tot het bij elkaar komen van games, film en muziek." Hij zou hiermee kunnen doelen op het integreren van multimedia-ervaringen in games.

Eind april waren in Fornite virtuele concerten van rapper Travis Scott te bekijken. De reguliere spelmodus werd daarbij tijdelijk onderbroken, waardoor 27,7 miljoen spelers een virtueel optreden van de artiest bijwoonden.

De deal betekent niet dat titels van Epic Games nu exclusief beschikbaar worden op gameconsoles van Sony. De studio kan nog steeds games op andere platforms publiceren, bevestigt Epic Games aan VentureBeat.