Ontwikkelaar King, de maker van het populaire puzzelspel Candy Crash Saga, heeft op zijn website een mobiele versie van Crash Bandicoot aangekondigd.

In het spel Crash Bandicoot: On the Run rent het gamepersonage door verschillende levels. Dat gebeurt op een Temple Run-achtige manier, blijkt uit de vrijgegeven trailer. Spelers vegen naar links en rechts over het scherm om obstakels te ontwijken en muntjes te verzamelen.

Aan het einde van een level wacht een baas die verslagen moet worden. Verder kunnen spelers wapens maken om tegen vijanden te gebruiken en samen spelen met vrienden. Hoe dat precies werkt, is nog niet duidelijk.

Het is niet bekend wanneer Crash Bandicoot: On the Run op iOS en Android verschijnt. Bezitters van een Android-telefoon kunnen zich wel alvast inschrijven voor het spel via de Google Play Store.

Enkele weken geleden werd ook een volwaardig nieuw deel in de gameserie Crash Bandicoot aangekondigd. Het vierde deel in de reeks heet It's About Time en verschijnt op 2 oktober voor de PlayStation 4 en Xbox One. Het laatste deel kwam in 1998 uit.