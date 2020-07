Het spel De Sims 4 krijgt een eigen realitycompetitieshow, maakt game-uitgever Electronic Arts (EA) woensdag bekend. In de serie Sims Spark'd strijden twaalf deelnemers om een prijs van 100.000 dollar (zo'n 88.000 euro) door zo creatief mogelijke verhalen te creëren in De Sims 4.

De Sims is een simulatiegame waarin spelers een poppetje, een Sim, kunnen creëren en voor deze Sim een levensloop kunnen uitstippelen. Zo kunnen Sims een baan krijgen in verschillende sectoren, kinderen krijgen of adopteren en een huis kopen.

De realityserie is een afvalrace bestaande uit vier afleveringen waarin de deelnemers uitdagingen moeten voltooien. "De deelnemers krijgen creatieve uitdagingen voor hun kiezen om de meest unieke karakters, werelden en verhalen te bouwen", zo schrijft EA.

De show gaat vrijdag 17 juli in première op de zender TBS. De aflevering wordt de maandag daarop ook beschikbaar gesteld op Buzzfeed Multiplayer. EA brengt tegelijk met de release van de show een aantal uitdagingen uit in De Sims 4, waarmee spelers kunnen strijden om deel te nemen aan een volgend seizoen van de show.