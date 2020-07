De populaire Nederlandse game Horizon Zero Dawn verschijnt op 7 augustus voor de pc, heeft de ontwikkelaar op Twitter bekendgemaakt.

De game was tot op heden alleen op de PlayStation 4 te spelen. De komst van een pc-versie werd onlangs al aangekondigd, maar toen was nog niet duidelijk wanneer die zou verschijnen.

De pc-versie zal te koop zijn via winkelplatforms Steam en de Epic Games Store. De game wordt verkocht voor 50 euro, zo'n 30 euro meer dan waar de PlayStation 4-versie nu voor wordt aangeboden bij winkels.

Horizon Zero Dawn is gemaakt door de Amsterdamse studio Guerrilla Games. Spelers kruipen in de huid van Aloy, die in een wereld vol robotdinosaurussen moet overleven.

Grafische upgrades in pc-versie

De pc-versie heeft een paar technische upgrades, zoals de mogelijkheid om de game op een ultrawidescherm te spelen. Reflecties en planten zien er mooier uit en spelers kunnen de hoeveelheid frames per seconde groter maken.

De in 2017 uitgebrachte PlayStation 4-versie is inmiddels ruim tien miljoen keer verkocht. Het vervolg Horizon Forbidden West voor de PlayStation 5 werd onlangs ook onthuld. Deze moet in 2021 in de winkels liggen.