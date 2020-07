Games voor de nieuwe generatie spelcomputers worden gemiddeld 10 dollar (zo'n 8,90 euro) duurder. Dat concludeert Yoshio Osaki, de topman van marktanalysebureau IDG Consulting, volgens GamesIndustry.biz.

Osaki denkt dat de adviesprijzen zullen stijgen van 60 naar 70 dollar. Het zou voor het eerst zijn dat zoiets gebeurt sinds 2005 en 2006, toen de adviesprijs omhoogging van 50 naar 60 dollar.

Vermoedelijk vertaalt de prijsstijging direct door naar de Europese prijzen. Hier worden games verkocht voor een adviesprijs van 60 euro, wat dan omhoog zou gaan naar 70 euro.

Spelcomputermaker Sony vraagt wel al langer 70 euro voor sommige titels in zijn digitale winkelplaats, terwijl een downloadgame bij Microsoft soms 65 euro kost.

Hogere ontwikkelkosten

De prijsstijging zou het gevolg zijn van de steeds hoger wordende ontwikkelkosten van games. Die zijn in de afgelopen jaren met 200 tot 300 procent gestegen, terwijl de winkelprijs ongeveer gelijk bleef.

In andere mediasectoren ging de prijs wel omhoog. In de afgelopen periode zou een bioscoopkaartje in de Verenigde Staten gemiddeld 39 procent meer zijn gaan kosten, terwijl Netflix zijn prijzen ongeveer verdubbelde.

Niet alle games

Osaki denkt niet dat alle games in prijs zullen stijgen, maar dat dure producties hier wel gebruik van gaan maken om de kosten te dekken. Hij haalt de basketbalreeks NBA 2K als voorbeeld aan. Het laatste deel daarvan heeft al een prijskaartje van 70 dollar gekregen.

De nieuwe generatie spelcomputers staat voor dit najaar gepland. Sony zal dan de PlayStation 5 verkopen, terwijl Microsoft zijn Xbox Series X introduceert.