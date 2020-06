Nintendo heeft officieel spijt betuigd voor de problemen met Switch-controllers. Dat deed topman Shuntaro Furukawa recent in een gesprek met Japanse investeerders, blijkt uit een vertaling van Kotaku.

"We bieden onze excuses aan voor problemen die onze klanten met de controllers hebben gehad", zegt Furukawa. Inhoudelijk ging hij verder niet op de zaak in, omdat er in de Verenigde Staten nog een rechtszaak loopt.

De problemen kwamen in juli vorig jaar aan het licht. Getroffen gebruikers meldden een fout in de analoge stick van de controller, waardoor bijvoorbeeld de camera of het spelpersonage op het scherm uit zichzelf bewoog.

Nintendo liet destijds in een verklaring weten "op de hoogte te zijn" van de problemen en verwees gebruikers door naar de klantenservice. Het is niet precies duidelijk hoeveel mensen last hebben gehad van de problemen.

In de Verenigde Staten werd een collectieve rechtszaak aangespannen tegen het Japanse bedrijf. Daarbij konden mensen die ook problemen hadden met de Switch-controllers zich aansluiten. Niet lang daarna begon Nintendo gratis reparaties voor de controllers aan te bieden in de VS.