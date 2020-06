Facebook heeft gamestudio Ready at Dawn overgenomen. De ontwikkelaar gaat deel uitmaken van Oculus Studios en zal blijven werken aan virtualrealitygames.

Ready at Dawn maakte eerder het exclusieve PlayStation 4-spel The Order: 1886. Ook werkte de studio onder meer aan Oculus-hit Lone Echo. Hierin beweegt de speler zich in virtual reality door een ruimtestation door buizen te pakken en zichzelf af te stoten.

Het is niet bekend wat Facebook voor de overname heeft betaald. Wel bekend is dat Ready at Dawn onafhankelijk zal blijven werken vanuit twee locaties.

De studio werkt aan Lone Echo II en blijft dat doen. Het vervolg stond gepland voor een verschijning in 2019, maar dat werd niet gehaald. Vervolgens werd de game steeds uitgesteld. Naar verwachting komt Lone Echo II dit jaar alsnog uit voor virtualrealityheadsets.