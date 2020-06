Na 22 jaar verschijnt weer een nieuw vervolg in de gamereeks Crash Bandicoot. Het spel is vanaf 2 oktober verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en Xbox One.

Gamepersonage Crash Bandicoot begon ooit als onofficiële mascotte voor de eerste PlayStation-spelcomputer. Daarop verschenen onder andere drie platformspellen.

In de jaren daarna verschenen verscheidene spin-offs in de reeks, maar een officieel vierde deel werd nooit uitgebracht. Daar komt verandering in met het verschijnen van de game Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Tijdreizen

In de nieuwe titel reizen spelers af naar het verleden, waar op traditionele wijze door levels gesprongen moet worden. Het spel speelt zich af in het jaar 1998, waarin ook het vorige deel verscheen.

Het nieuwe spel wordt gemaakt door ontwikkelstudio Toys for Bob, die eerder verantwoordelijk was voor een remake van de eerste Crash Bandicoot-spellen. Het team stond ook aan het roer van de vernieuwde versie van de eerste Spyro the Dragon-titels.