Grote bijeenkomsten zijn wereldwijd nog steeds uit den boze vanwege het coronavirus. Daarom worden steeds meer evenementen virtueel in games georganiseerd, zodat ze vanuit huis nog een beetje kunnen doorgaan.

De Nederlandse gameontwikkelaar Rami Ismail viert ieder jaar net als vele anderen de ramadan. Maar omdat hij tijdens de coronapandemie dit jaar niet de deur uit kon, besloot hij het anders aan te pakken: hij zette in de Nintendo Switch-game Animal Crossing tafels en stoelen neer, waarna hij vrienden, familie en kennissen uitnodigden om langs te komen.

Spelers van over de hele wereld kwamen langs in zijn digitale dorpje tijdens de suhoor en iftar, de maaltijden die voor zonsopkomst en na zonsondergang tijdens de ramadan worden gegeten.

"Ze kwamen vanuit iedere tijdzone langs, waardoor het de hele dag door bleef gaan. Want overal ging de zon op een ander tijdstip of of onder", vertelt Ismail aan NU.nl. "Soms zat ik aan mijn avondeten, terwijl anderen net aan het ontbijten waren."

"Het idee ontstond een beetje uit noodzaak, maar ook uit ergernis. Animal Crossing gebruikt de kalender uit de echte wereld om feestdagen in het spel plaats te laten vinden, maar tijdens de ramadan gebeurde er niks. Dat terwijl Pasen wel in het spel zat." Daarom besloot hij zelf het te organiseren.

Het Suikerfeest vierde de ontwikkelaar overigens niet. "Ik heb het even overwogen, maar ik had te weinig cadeautjes in de game om aan mensen mee te geven."

Vergaderen in het wilde westen

Daarmee was Ismail een van de velen die tijdens de coronacrisis een beroep deed op games. De Britse illustrator Viviane Schwarz zat op haar beurt samen met collega's om een virtueel kampvuur in het cowboyspel Red Dead Redemption 2, om daar te vergaderen.

Het zorgde voor een unieke vergadersfeer. Terwijl de camera langzaam om de groep digitale cowboys draaide, huilde in de achtergrond een groep wolven. Iedereen was even stil als er pistoolgeluiden in de achtergrond te horen waren, uit angst dat brutale spelers hun vergadering kwamen verstoren. "Geen zorgen", zei een van haar collega's. "We hebben een witte vlag hangen, dus niemand valt ons aan."

Feest in Minecraft

In het populaire Minecraft zijn inmiddels al meerdere concerten georganiseerd, waaronder tijdens het digitale festival Block by Blockwest. Punkbands zoals Pussy Riot en IDLES speelden hun nummers in de gamewereld, terwijl bezoekers geld doneerden voor het goede doel.

Eind juni vindt ook dancefeest Electric Blockaloo plaats in diezelfde game. Spelers die willen meedoen, betalen minstens 7 dollar (zo'n 6 euro) voor een kaartje.

1459 Nothing Nowhere Block by Blockwest Full Set Closing Act

Diploma-uitreiking in Final Fantasy XIV

Het Japanse online rollenspel Final Fantasy XIV was de afgelopen maanden een steeds populairdere ontmoetingsplaats. De Amerikaanse afstudeerder Victoria Whitehead besloot een diploma-uitreiking in die virtuele wereld te organiseren waarbij tientallen mensen door hun medegamers werden geëerd.

"Dat was nog best een opgave", vertelt ze aan NU.nl "Ik heb een flinke tijd onderzoek gedaan naar hoe ik zoiets goed kan organiseren in een gamewereld. Uiteindelijk had ik een team van elf mensen die me ook meehielpen om alles in goede banen te leiden."

Spelers werden één voor één naar voren geroepen om hun 'diploma' in ontvangst te nemen. Daarbij werd een praatje gehouden over wat ze tijdens hun studie hadden gepresteerd - maar dan via de ouderwetse chatbox in het spel.

"Ik denk dat een virtueel evenement zoals dit net zo'n grote impact kan hebben als eentje in de echte wereld", aldus Whitehead. "Ik heb achteraf ook best veel bedankjes gehad van spelers die ontroerd waren door de ceremonie."