Electronic Arts (EA) komt met een nieuwe game in de Skate-reeks. "We zijn terug: het gaat gebeuren", maakte creatief directeur Cuz Parry vrijdag bekend tijdens de presentatie van Play Live 2020.

De aankondiging volgt na de jarenlange wens van fans voor een nieuwe Skate-game. Het laatste spel, Skate 3, stamt uit 2010 en kwam destijds uit voor de PlayStation 3 en Xbox 360.

Ondertussen verschenen van de concurrerende Tony Hawk-games meerdere titels, waaronder het slecht ontvangen Pro Skater 5. In september komt een remaster van Tony Hawk's Pro Skater (1999) en Pro Skater 2 (2000) uit.

Veel details over de nieuwe Skate-game zijn niet bekendgemaakt. Zo is nog onduidelijk hoe de game precies gaat heten, wanneer het spel uitkomt en of het ook beschikbaar gaat zijn voor de PlayStation 5 en Xbox Series X, die later dit jaar in de verkoop gaan.

"We hebben nog een lange weg te gaan, maar hebben er zin in", aldus Parry. "We willen jullie bedanken voor jullie passie en geduld", zei hij tegen de fans van het skatespel.