De dystopische game Cyberpunk 2077 loopt nog eens twee maanden vertraging op. Het spel verschijnt niet in september, maar op zijn vroegst op 19 november, maakt ontwikkelaar CD PROJEKT donderdag bekend via Twitter.

Het bedrijf heeft de extra tijd naar eigen zeggen nodig om de game grondig na te lopen, spelmechanismen te balanceren en bugs te verwijderen.

Cyberpunk 2077 speelt zich af in een dystopische toekomst waarin spelers met meerdere personages missies kunnen uitvoeren. Het hoofdpersonage V kan onder meer apparaten hacken en te maken krijgen met een computervirus dat naar zijn of haar brein wordt verstuurd.

In januari maakte CD PROJEKT al bekend dat de game met vijf maanden werd uitgesteld. Het spel zou oorspronkelijk in april in de schappen liggen, maar de extra tijd was nodig om het spel te perfectioneren. De ontwikkelaar verwacht daar nu dus twee manden langer voor nodig te hebben dan verwacht.

"We realiseren ons ten zeerste dat het maken van zo'n beslissing het vertrouwen schaadt", aldus CD PROJEKT. "Het inwisselen van vertrouwen voor extra tijd is een van de moeilijkste beslissingen die een gameontwikkelaar kan maken." Het bedrijf biedt spelers zijn excuses aan voor het lange wachten.