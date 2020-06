De opvolger van het spel Horizon Zero Dawn komt volgend jaar uit, maakt ontwikkelaar Guerrilla Games bekend in een woensdag verschenen video. Horizon Forbidden West werd vorige week tijdens de presentatie van de PlayStation 5 al aangekondigd, maar toen werd nog niets gezegd over een releasedatum.

Het is de bedoeling dat de PlayStation 5 eind 2020 in de winkels komt te liggen en dit betekent dat de nieuwe game dan nog niet meteen beschikbaar is. Horizon Forbidden West moet ergens in 2021 verschijnen, al zegt Guerrilla Games nog niet precies wanneer.

In de video vertelt Guerrilla Games-ontwikkelaar Mathijs de Jonge nog iets meer over de wereld van de game. Het gebied dat spelers gaan verkennen, is gebaseerd op het landschap tussen de Amerikaanse staat Utah en de Grote Oceaan. De spelwereld zal iets groter zijn dan die van Horizon Zero Dawn.

Net als in de voorgaande game speelt het verhaal zich af in een postapocalyptische wereld en moeten spelers het als jager Aloy opnemen tegen mechanische dieren die de wereld overheersen.